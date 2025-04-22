استعرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي في الشبكة العنكبوتية، الفرق الثمانية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وتطرق في تقريره الحديث عن مشوار ممثل الوطن فريق النصر الذي سيلاقي فريق يوكوهاما الياباني في الدور ربع النهائي للبطولة وذلك يوم السبت القادم على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.وتحدث التقرير في بدايته عن الرغبة الجادة لنجوم النصر في الظفر بالبطولة، إذ بدأ التقرير بعبارة: «لن يذخر نادي النصر السعودي جهداً في سعيه لرفع لقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، وذلك مع انطلاق الأدوار الإقصائية من البطولة نهاية الأسبوع الحالي، وبعد أن اكتفى في السابق ببلوغ الدور قبل النهائي مرتين، يبدو أنّ النصر يرى في النسخة الحالية أفضل فرصة له للتتويج باللقب القاري المنشود، خصوصاً بعد تأهله المريح إلى الأدوار الإقصائية».وتطرق التقرير عن وضع النصر في الدوري إذ وصف أداءه بالهادئ ويحتل حالياً المركز الثالث خلف منافسَيه في دوري المحترفين السعودي الاتحاد والهلال.وذكر التقرير مشوار النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة إذ حقق النصر خلال مرحلة الدوري خمسة انتصارات وتعادلين، مقابل خسارة واحدة فقط كانت أمام السد القطري، ورغم التعادل السلبي في ذهاب دور الـ 16 أمام الاستقلال الإيراني، إلا أنّ النصر استعرض قوته في مباراة الإياب، محققاً فوزاً بثلاثية نظيفة.وأشاد التقرير بالأسطورة البرتغالية وقائد الفريق كريستيانو رونالدو الذي تألق وأحرز سبعة أهداف حتى الآن، والانسجام السريع للمهاجم جون دوران مع المجموعة.واختتم التقرير بعبارة: «يبدو الفريق واثقاً من قدرته على المنافسة الجدية على اللقب؛ إذ ستكون البداية بمواجهة قوية في ربع النهائي أمام فريق يوكوهاما مارينوس الياباني».مباراة ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبةالسبت 2025/4/26النصر السعودي × يوكوهاما الياباني10:30 مساء