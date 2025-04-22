يلتقي فريق الرياض بضيفه الفتح الساعة 6:55 من مساء غد (الأربعاء)، على استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن لقاءات الجولة 29 لدوري روشن السعودي للمحترفين.يدخل فريق الرياض صاحب الأرض والجمهور لقاءه أمام ضيفه الفتح سعياً للفوز الذي غاب لأربع جولات تلقى فيها 3 خسائر جميعها كانت خارج ملعبه أمام كل من الاتحاد (1/ 2)، والنصر (1/ 2)، والاتفاق (0/ 1)، وتعادلا وحيدا كان مع ضيفه ضمك دون أهداف، ليتراجع للمركز الـ9 برصيد 34 نقطة حصدها من 9 انتصارات و7 تعادلات و12 خسارة وله من الأهداف 28 وعليه 38 هدفاً. ويعتمد مدربه الفرنسي صبري لموشي على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود محمد كوناتيه في خط المقدمة وخلفه الثلاثي فايز سليماني ويحيى الشهري وإبراهيم بايش، فيما يوجد في حراسة المرمى الحارس ميلان بوريان وأمامه رباعي الدفاع حسين النويقي ويوان باربيت ومرزوق تمبكتي وعبدالله الخيبري، فيما يوجد في المحور الثنائي انطونيو توزي ولوكاس كال.فيما يدخل فريق الفتح هذا اللقاء بعد فوزه على الاتحاد في الجولة الماضية ليتنفس الصعداء بتحقيقه ثلاثة انتصارات في الجولات الأربع الأخيرة ليبتعد قليلاً عن مراكز الهبوط، إذ يحتل المركز الـ13 برصيد 29 نقطة حصدها من 8 انتصارات و5 تعادلات و15 خسارة وله من الأهداف 35 وعليه 51 هدفاً. ويطمح الفتح في لقاء الليلة لمواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب من مراكز الوسط، فيما التعثر بالتعادل أو الخسارة ربما سيعيده لدوامة الهبوط وفارق الثلاث نقاط التي تبعده عن مراكز المؤخرة. ويعتمد مدربه البرتغالي جوزيه قوميز على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود ماتياس فارغاس في خط المقدمة وخلفه الثلاثي مراد باتنا وعثمان العثمان وأمين سباعي، ويوجد في حراسة المرمى الحارس نواف العقيدي وأمامه رباعي الدفاع أحمد الجليدان وجورجي فيرنانديز ومروان سعدان وحسين الزارعي، فيما يوجد في المحور الثنائي سفيان بن دبكة وزايدو يوسف.