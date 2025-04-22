بحثاً عن النقاط الثلاث والهروب من مواقع الهبوط يستضيف الخلود نظيره الأخدود الساعة 7:10 من مساء غدٍ الأربعاء على ملعب نادي الحزم ضمن لقاءات الجولة 29 لدوري روشن السعودي للمحترفين.يدخل فريق الخلود صاحب الأرض والجمهور هذا اللقاء سعياً لحصد النقاط الثلاث لإيقاف مسلسل نزيف النقاط بعد أن تعرض لأربع خسائر متتالية في الجولات الأربع الأخيرة ليتراجع للمركز الـ 12 برصيد 31 نقطة جمعها من 9 انتصارات و4 تعادلات و15 خسارة، وله من الأهداف 35 وعليه 54 هدفاً، ويعتمد مدربه الجزائري نورالدين بن زكري على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود جاكسون موليكا في خط المقدمة وخلفه الثلاثي محمد صوعان واليكس كولادو وميزياني ماوليدا، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي وأمامه رباعي الدفاع حمدان الشمراني ونوربيرت جيومبيرت وويليام ايكونق، ويتواجد في المحور الثنائي كيفين ندورام واليو ديانج. فيما يدخل فريق الأخدود هذا اللقاء سعياً لمواصلة نتائجه الإيجابية، إذ لم يخسر في الجولات الأربع الماضية محققاً انتصارين على الأهلي (2/ 1)، وعلى العروبة (0/ 1)، وتعادلين مع التعاون بهدف لكل منهما ومع الشباب دون أهداف ويطمح للفوز في لقاء الليلة للهروب من صراع الهبوط إذ يحتل المركز الـ 17 برصيد 25 نقطة جمعها من 6 انتصارات و7 تعادلات و15 خسارة وله من الأهداف 27 وعليه 41 هدفاً، ويعتمد مدربه الكرواتي ستيبان توماس على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود باتو في خط المقدمة وخلفه الثلاثي باسوغوغ وموسونا وغودوين، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس باولو فيتور وأمامه رباعي الدفاع عوض خميس وسعيد الربيعي ولوي داميون ومهند القيضي ويتواجد في المحور الثنائي بيتروس وخوان بيدروزا.وسبق وأن التقى الفريقان في الدور الأول، وكانت هي المواجهة التاريخية الأولى التي جمعتهما في دوري المحترفين، وأقيمت في نجران وانتهت لمصلحة الخلود بهدفين لهدف.