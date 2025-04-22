قائد فريق الاتحاد كريم بنزيما
قائد فريق الاتحاد كريم بنزيما
-A +A
رشيد الهاشمي (جدة) @rasheedalhashmi
أصبح قائد فريق الاتحاد كريم بنزيما أكثر لاعب مساهمة تهديفية مع الاتحاد بمسابقة دوري المحترفين السعودي في موسم واحد، بعدما ساهم بـ 27 هدفاً.

ووصل الفرنسي بنزيما لرقم تاريخي بعد مساهمته التهديفية في فوز فريقه على الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن.

ولعب بنزيما، 26 مباراة مع العميد الموسم الحالي، حتى الآن، وسجل 18 هدفاً وصنع 9 تمريرات حاسمة لزملائه.

أخبار ذات صلة
 
هتان يؤجل مستقبله الاحترافي لـ«الصيفية»
هتان يؤجل مستقبله الاحترافي لـ«الصيفية»
«قفاز» بونو يخيّب آمال الشقردية
«قفاز» بونو يخيّب آمال الشقردية