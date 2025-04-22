أصبح قائد فريق الاتحاد كريم بنزيما أكثر لاعب مساهمة تهديفية مع الاتحاد بمسابقة دوري المحترفين السعودي في موسم واحد، بعدما ساهم بـ 27 هدفاً.ووصل الفرنسي بنزيما لرقم تاريخي بعد مساهمته التهديفية في فوز فريقه على الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن.ولعب بنزيما، 26 مباراة مع العميد الموسم الحالي، حتى الآن، وسجل 18 هدفاً وصنع 9 تمريرات حاسمة لزملائه.