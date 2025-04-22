واصل فريق الشباب بقيادة المدرب فاتح تيريم سلسلة 9 مباريات دون خسارة في دوري روشن السعودي، بالفوز 5 مرات والتعادل في 4 لقاءات، ويبحث عن معادلة أطول سلسلة له منذ 2022 بـ12 مباراة دون هزيمة.