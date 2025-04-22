المهاجم عبدالرزاق حمدالله والمدرب فاتح تيريم في تدريبات الشباب .
المهاجم عبدالرزاق حمدالله والمدرب فاتح تيريم في تدريبات الشباب .
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رشيد الهاشمي (جدة) @rasheedalhashmi
واصل فريق الشباب بقيادة المدرب فاتح تيريم سلسلة 9 مباريات دون خسارة في دوري روشن السعودي، بالفوز 5 مرات والتعادل في 4 لقاءات، ويبحث عن معادلة أطول سلسلة له منذ 2022 بـ12 مباراة دون هزيمة.

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