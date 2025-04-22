فاتح تيريم 9 مباريات مع الشباب بلا خسارة رياضة الثلاثاء 22 أبريل 2025 16:18 رشيد الهاشمي (جدة) @rasheedalhashmi المهاجم عبدالرزاق حمدالله والمدرب فاتح تيريم في تدريبات الشباب . تابعوا عكاظ على -A +A رشيد الهاشمي (جدة) @rasheedalhashmi واصل فريق الشباب بقيادة المدرب فاتح تيريم سلسلة 9 مباريات دون خسارة في دوري روشن السعودي، بالفوز 5 مرات والتعادل في 4 لقاءات، ويبحث عن معادلة أطول سلسلة له منذ 2022 بـ12 مباراة دون هزيمة.أخبار ذات صلة هتان يؤجل مستقبله الاحترافي لـ«الصيفية»«قفاز» بونو يخيّب آمال الشقردية