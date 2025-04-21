تُعلن، يوم الثلاثاء المقبل، النتائج الرسمية لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، الذي يشمل تحديد عمر المسابقات وعدد نسخها، مع الامتناع عن نشر الإحصاءات، تاركاً للأندية مسؤولية احتساب بطولاتها وفق ما تراه مناسباً.ومن أبرز مخرجات المشروع اعتماد بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال 2023 التي ظفر بها فريق النصر، ضمن البطولات الرسمية في تاريخه، ما يعني تسجيل إنجاز رسمي باسم كريستيانو رونالدو بقميص «العالمي»، ليحصل النجم البرتغالي بذلك على أول لقب موثق له مع الفريق، في خطوة طال انتظارها منذ قدومه إلى السعودية، بحسب ما نُقل عن مصادر مطلعة على المشروع من بينها الإعلامي عبدالعزيز العصيمي.ويستند مشروع التوثيق إلى تصويت الجمعية العمومية، إلى جانب لجان متخصصة من الاتحاد السعودي، والاتحاد العربي، والاتحاد الآسيوي، وذلك لتجميع البطولات واحتسابها بمنهجية دقيقة، تشمل أبرز المسابقات، وعلى رأسها الدوري السعودي.وقد صادق 63 نادياً على المصطلحات والتعريفات الواردة في التقرير النهائي، الذي سبق إرساله إلى الأندية، فيما أبدى نادي الشباب وحده اعتراضه بعدم الموافقة.