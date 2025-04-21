تفتتح، غداً الثلاثاء، منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بلقاء يجمع فريق مانشستر سيتي حامل اللقب مع نظيره أستون فيلا.ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة، في حين يحل أستون فيلا بالمركز السابع برصيد 57 نقطة.وتتواصل مواجهات هذه الجولة، بعد غد الأربعاء، إذ يلتقي أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة مع كريستال بالاس صاحب المركز الثاني 10 برصيد 44 نقطة.وتستكمل مواجهات هذه الجولة يوم السبت المقبل بلقاءات تشيلسي مع إيفرتون، وساوثهامبتون مع فولهام، وولفرهامبتون مع ليستر سيتي، وبرايتون مع وست هام يونايتد، ونيوكاسل يونايتد مع إبسويتش تاون.ويلتقي يوم الأحد بورنموث مع مانشستر يونايتد، وليفربول مع توتنهام هوتسبير.وتعد مباراة ليفربول المتصدر، وتوتنهام إحدى أقوى مواجهات هذه الجولة؛ إذ يتطلع ليفربول إلى حسم اللقب في ظل تصدره البطولة برصيد 79 نقطة، بينما يتمسك توتنهام بحظوظه في تحقيق الفوز لتعزيز موقعه في جدول الترتيب في ظل تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة بعد خسارته للجولة الماضية أمام وولفرهامبتون بنتيجة (4- 2).وتختتم مباريات الجولة الـ34 بلقاء نوتنغهام فورست مع برينتفورد في الأول من مايو المقبل.