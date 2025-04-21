يحل فريق باريس سان يجرمان، الذي حسم لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم منذ أسبوعين، ضيفاً على نظيره نانت غداً الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الجولة الـ29 من المسابقة.ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء لاستكمال رحلته نحو حسم اللقب من دون هزيمة، حيث تربع على صدارة جدول الترتيب العام للمسابقة، برصيد 77 نقطة بالفوز في 24 مباراة و5 تعادلات.وتأجلت المباراة في وقت سابق من الجولة الـ29، وذلك نظراً لمشاركة الفريق الباريسي في مسابقة بطولة دوري أبطال أوروبا، التي غاب عنها منذ الجولة الماضية بسبب مشاركته في المسابقة القارية، حيث تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة (5 - 4) بمجموع المباراتين.وفي المقابل، يسعى فريق نانت إلى تعويض نتائجه غير المرضية بعد أن تلقى 13 هزيمة، و9 تعادلات هذا الموسم، إذ يحتل المركز الـ14 برصيد 30 نقطة، ويبحث عن فوزه الثامن لتحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن منطقة الهبوط.