تقدم الألماني ألكسندر زفيريف إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين الصادر اليوم، على حساب الإسباني كارلوس ألكاراس الذي تراجع إلى المركز الثالث، فيما حافظ الإيطالي يانيك سينر على صدارة التصنيف.واستفاد زفيريف من فوزه ببطولة ميونيخ للتنس، في حين خسر ألكاراس نهائي بطولة برشلونة، الأمر الذي انعكس على ترتيبهما في التصنيف الجديد.واستمر الإيطالي يانيك سينر في المركز الأول برصيد 9,930 نقطة، وتلاه الألماني ألكسندر زفيريف برصيد 8,085 نقطة، ثم الإسباني كارلوس ألكاراس في الترتيب الثالث برصيد 8,050 نقطة، ثم الأمريكي تايلور فريتس في المركز الرابع برصيد 5,115 نقطة، وتلاه الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الخامس برصيد 4,120 نقاط، ثم البريطاني جاك درابر في المركز السادس برصيد 3,820 نقطة. وفي المركز السابع حل الأسترالي أليكس دي مينور برصيد 3,585 نقطة، ثم الروسي أندري روبليف في المركز الثامن برصيد 3,530 نقطة، ثم الدنماركي هولغر رونه في المركز التاسع برصيد 3,480 نقطة، ثم الروسي دانييل مدفيديف في المركز العاشر برصيد 3,290 نقطة.