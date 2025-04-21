أعلن بطل الفنون القتالية المختلطة المقاتل المصري إسلام رضا، الملقب بـ«الزومبي»، تحديه ورغبته في تحقيق الفوز في المواجهة المرتقبة ضد المقاتل السعودي عبدالله القحطاني، التي ستقام في جدة يوم 9 مايو المقبل ضمن ربع نهائي النسخة الثانية من دوري PFL لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأكد رضا في مؤتمر صحفي عقد عبر تقنية زووم أنه جاهز بنسبة 100% لمواجهة القحطاني، معتبراً أن المواجهة فرصة مثالية لتعويض خسارته أمامه قبل أربع سنوات.وقال: «كنت أكثر جاهزية آنذاك، ولا أعلم كيف خسرت تلك المواجهة، لكن الآن حان الوقت لإثبات قدرتي على الفوز والتأهل للمرحلة التالية». وأضاف رضا أن الإصابات جزء من اللعبة، قائلاً: «نحن نتعايش معها جزءاً من هذه الرحلة الجميلة، رغم آثارها التي بدأت تظهر على جسدي وصحتي فعليّاً». وأشار رضا إلى أنه يحظى بدعم كبير من الجماهير العربية، خصوصاً الجالية المصرية في مدينة جدة، مؤكداً أنه لا يخشى جماهير السعودية في مواجهته ضد القحطاني؛ لأن هناك الكثير منهم سيشجعونه.