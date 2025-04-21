فالنسيا يطارد نجم الأهلي.. هل يصبح أول حارس مصري في الليغا؟

تتصدر أنباء اهتمام نادي فالنسيا الإسباني بالتعاقد مع مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي المصري، عناوين الأخبار الرياضية في مصر والعالم العربي.

ووفقًا لتقارير صحفية ومصادر مقربة من النادي الأهلي، فإن فالنسيا، أحد أعرق الأندية في الدوري الإسباني، يراقب اللاعب الشاب تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، في خطوة قد تمثل نقلة تاريخية لكرة القدم المصرية.

بدأت الأنباء حول اهتمام فالنسيا بشوبير بعد رحيل حارسهم الأساسي، الجورجي جيورجي مامارداشفيلي، إلى ليفربول الإنجليزي، بداية من الموسم المقبل.

وتشير التقارير إلى أن وكالة تسويق رياضية مصرية تلقت استفسارًا من مسؤولي فالنسيا حول موقف شوبير مع الأهلي، مع التركيز على شروط النادي المالية للموافقة على انتقال اللاعب.

مصطفى شوبير، البالغ من العمر 25 عامًا، أثبت جدارته واحداً من أفضل حراس المرمى في أفريقيا، إذ شارك في 25 مباراة مع الأهلي منذ بداية عام 2024، وحافظ على شباكه نظيفة في 15 مباراة.

كما كان له دور بارز في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا 2024، إضافة إلى تألقه في مباريات هذا الموسم.

حتى الآن، لم يتلق الأهلي عرضًا رسميًا من فالنسيا، وفقًا لتصريحات الإعلامي أحمد شوبير، والد اللاعب، الذي أكد أن ما حدث هو مجرد تواصل من شركة تسويق مع النادي.

وأشار شوبير الأب، إلى أن الأهلي يركز حاليًا على مبارياته القادمة، خصوصاً مباراة الإياب أمام صن داونز المقررة يوم 25 أبريل، ويفضل تأجيل أي مفاوضات حتى انتهاء ضغط المباريات.

من جانبه، نفى ميجيل أنخيل كورونا، المدير الرياضي لفالنسيا، وجود مفاوضات رسمية مع شوبير، مؤكدًا أن النادي لا يزال في مرحلة تقييم الخيارات لتعويض مامارداشفيلي.

ومع ذلك، لم ينفِ كورونا إمكانية الاهتمام بالحارس المصري، مما يترك الباب مفتوحًا لتطورات مستقبلية.

أثارت الأنباء جدلًا واسعًا بين جماهير الأهلي وعشاق كرة القدم المصرية، فبعض الجماهير عبرت عن فخرها باهتمام نادٍ بحجم فالنسيا بحارس الأهلي الشاب، معتبرين أن انتقاله قد يكون خطوة لتكرار تجارب نجوم مصريين مثل محمد صلاح.

في المقابل، شكك آخرون في مصداقية الخبر، مشيرين إلى أن «شوبير» لا يزال حارسًا احتياطيًا في بعض الفترات خلف محمد الشناوي، وأن الخبر قد يكون مجرد تكهنات إعلامية.

يبقى مصطفى شوبير أحد الركائز الأساسية للأهلي، ويمتد عقده مع المارد الأحمر حتى 30 يونيو 2026، وتقدر قيمته التسويقية بـ600 ألف يورو بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

وتشير مصادر إلى أن الأهلي لن يوافق على رحيل شوبير بسهولة، خصوصاً قبل مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، ما لم يتلق عرضًا ماليًا استثنائيًا.

وفي حال تأكدت المفاوضات، قد يصبح شوبير أول حارس مرمى مصري يلعب في الدوري الإسباني، في خطوة قد تعزز مكانة اللاعبين المصريين في الملاعب الأوروبية.