أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال أن المباراة القادمة لمنتخب العراق أمام نظيره الكوري الجنوبي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ستُقام رسمياً على ملعب البصرة الدولي، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بتنظيم اللقاء.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن درجال قوله إن الاتحاد العراقي أنجز إصدار تأشيرات الدخول للوفد الكوري الجنوبي، موضحاً أن الطاقم الإداري المرافق لمنتخب كوريا سيصل إلى العراق خلال الفترة القادمة تمهيداً لاستكمال الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بالمباراة.ووجّه درجال رسالة طمأنة إلى الجماهير، مؤكداً أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اتخذ قراراً نهائياً بإقامة المواجهة المرتقبة في مدينة البصرة، مشيراً إلى أن إشعاراً رسمياً بهذا القرار سيصل إلى الاتحاد العراقي خلال وقت قريب، وأن التحضيرات اللوجستية والفنية لاستضافة اللقاء تسير وفق أعلى درجات الجاهزية.وكانت وسائل إعلام كورية جنوبية أفادت بأن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم وجّه مراسلة رسمية إلى «فيفا»، أبدى فيها اعتراضه على خوض المباراة في العراق، إلا أن الاتحاد الدولي لم يستجب لهذا الطلب، ما عزز من موقف الاتحاد العراقي في تثبيت الملعب المعتمد سلفاً للمواجهة.