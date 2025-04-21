يلتقي مساء غدٍ ( الثلاثاء) على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة بأبها عند الساعة الـ 7:05، النصر وضمك، ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، وستكتسي هذه المواجهة أهمية خاصة لكلا الفريقين؛ إذ يسعى النصر لتعزيز مركزه، بينما يقاتل ضمك لضمان مركز الأمان في الدوري. وقد فند اللقاء فنياً، المحاضر بالاتحاد الآسيوي يحيى جابر، وأشار إلى وضع الفريقين قبل المباراة ونقاط عدة..النصريحتل المركز الثالث برصيد 57 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لمواصلة السير نحو تحقيق الدوري في منافسة شرسة مع الهلال والاتحاد، إذ سيعتمد النصر على الهجوم القوي بقيادة كريستيانو، مع دعم من جون دوران، ويُتوقع أن يسيطر على مجريات المباراة ويضغط منذ البداية.ضمكيحتل المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، ويحتاج للفوز أو التعادل للوصول لمرحلة الأمان نوعاً ما، وسيركز على الدفاع المنظم والهجمات المرتدة، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، وسيحاول استغلال أي فرصة.مدربا ضمك والنصريخوض مدرب نادي ضمك المدرب الوطني خالد العطوي مباراة باعتقادي أنها ستكون واحدة من أجمل مباريات ضمك لعوامل عدة، من أبرزها أن المنافس هو النصر وصاحب الجماهيرية الكبيرة والراحة النفسية للاعبي الفريق بعد الفوز المهم الذي حققه ضمك على الخلود بثلاثة أهداف مريحة ومستوى مميز، وحالياً ضمك سيحاول إضافة 3 نقاط وبذل جهد كبير للحصول عليها، سيما أن هناك عامل الأرض والطقس والرغبة في الفوز، وتحسين المركز، فيما سيخوض مدرب النصر ستيفانو بيولي، اللقاء بضغط كبير على مرمى ضمك، وتنويع أساليب الوصول للمرمى من أجل خطف فوز وتعويض خسارة القادسية المفاجئة، إذ يمتلك النصر ترسانة كبيرة من النجوم، ومن هنا سيكون من المهم على الفريقين أخذ اللقاء بجدية وأهمية للحصول على نقاط الفوز. ومن الناحية التكتيكية، قال جابر: باعتقادي سيلعب ضمك مدافعاً والاعتماد على الهجمات المرتدة الخاطفة من الجهة اليسرى، فيما سيهاجم النصر بقوة وقد ينتج عن ذلك مساحات خلف المدافعين، كما أن النصر سيستحوذ على كرة القدم بشكل أفضل، لكن ستبقى طريقة الإنهاء التي لن تكون ناجحة إلا بالمفاجأة، كما أن ضمك سيحاول الاستفادة من الكرات الثابتة.توقعات:تميل الكفة لصالح النصر من حيث الإمكانات والخبرة، لكن دوافع ضمك للبقاء قد تصنع المفاجأة، وستكون المباراة حماسية ومليئة بالإثارة، إذ سيسعى كل فريق لتحقيق هدفه في ختام الموسم.