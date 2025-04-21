شرع مدرب التعاون محمد العبدلي في تجهيز فريقه لمواجهة الرائد يوم (الخميس) القادم، الساعة 9:00 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة (29) من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ حرص العبدلي على معالجة الأخطاء الدفاعية التي ساهمت في خسارة الفريق من أمام الوحدة بهدفين مقابل لاشيء.ويسعى المدرب العبدلي للعودة للانتصارات وحصد نقاط الرائد في «الديربي» والوصول للنقطة (41) بالدوري، وسيجري منارة كروية من أجل اعتماد الأسلوب الفني والتشكيلة المناسبتين للقاء الديربي المرتقب.