طالب مدرب النصر بيولي لاعبيه بتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث من أمام فريق ضمك غدا (الثلاثاء) الساعة 7:20 مساء على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها ضمن مباريات الجولة (29) في دوري روشن السعودي للمحترفين، والتمسك بالأمل في المنافسة على اللقب في الموسم الحالي.وحرص المدرب بيولي على معالجة الأخطاء الدفاعية التي ساهمت في خسارة الفريق أمام القادسية بنتيجة 1/2 في الجولة الماضية في دوري روشن، وطالب اللاعبين بالتركيز وتنفيذ المهمات الفنية المطلوبة من أجل تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة للوصول للنقطة (60) بالدوري.