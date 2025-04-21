يستمر الصراع على مراكز المقدمة وعلى الهروب من الهبوط في دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يستضيف ضمك (المركز 11) نظيره النصر (ثالث الدوري) الساعة 7:05 مساء، فيما يحل الأهلي (رابع الدوري) ضيفاً ثقيلاً على الوحدة (المركز 16) الساعة 7:20 من مساء غدا (الثلاثاء) وذلك ضمن مباريات الجولة 29 من دوري روشن.على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، يدخل فريق ضمك لقاءه أمام ضيفه النصر بحثاً عن الخروج بنتيجة إيجابية بعد أن استعاد نغمة الانتصارات بفوز في الجولة الماضية على الخلود بنتيجة 1/ 3، ويحتل ضمك حالياً المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة حصدها من 8 انتصارات و7 تعادلات و13 خسارة وله من الأهداف 33 وعليه 43 هدفاً.فيما يدخل فريق النصر هذا اللقاء سعياً للفوز لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام القادسية 1/ 2 ليتسع الفارق بينه وبين الوصيف الهلال إلى 4 نقاط قبل بداية الجولة الحالية، ويحتل النصر حالياً المركز الثالث برصيد 57 نقطة حصدها من 17 انتصاراً و6 تعادلات و5 خسائر وله من الأهداف 59 وعليه 31 هدفاً.وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، يدخل فريق الوحدة لقاءه أمام الأهلي بعد أن انتعشت آماله بالبقاء في دوري المحترفين بإحرازه 4 انتصارات في الجولات الخمس الأخيرة، ليقفز للمركز 16 برصيد 26 نقطة جمعها من 7 انتصارات و5 تعادلات و16 خسارة وله من الأهداف 34 وعليه 57 هدفاً، ويطمح في لقاء الليلة للفوز والخروج من مراكز الهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى.فيما يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء بعد فوزه القوي على الفيحاء بخماسية نظيفة، ويسعى للفوز لمواصلة منافسته على مراكز المقدمة إذ يحتل المركز الرابع برصيد 55 نقطة جمعها من 17 انتصاراً و4 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 57 وعليه 27 هدفاً.مباريات اليومضمك × النصر7:05 مساءالأهلي × الوحدة7:20 مساء