يواجه الرباعي الأهلاوي فرانك كيسيه، وسعد بالعبيد، وبسام الحريجي، وريان حامد خطر الإيقاف في حال حصولهم على «الإنذارات» في مواجهة الوحدة غدا (الثلاثاء) الساعة 7:20 مساء على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة (29) من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ ستكون مواجهة الأهلي عقب لقاء الوحدة أمام التعاون (الأربعاء) السابع من مايو القادم، الساعة 7:25 مساء على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة في الدوري.وحذر المدرب ماتياس يايسله الرباعي فرانك كيسيه، وسعد بالعبيد، وبسام الحريجي، وريان من الحصول على «الإنذارات» في لقاء الوحدة من أجل الاستفادة من خدماتهم الفنية في ما تبقى من مباريات دوري روشن.ويسعى المدرب ماتياس لمواصلة فريقه الانتصارات وحصد النقاط والمنافسة على مراكز المقدمة بالدوري.