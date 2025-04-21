يسعى النجم الأهلاوي رياض محرز إلى مساهمته التهديفية الـ36 في الموسم الحالي في دوري روشن السعودي للمحترفين، عندما ييحل الأهلي ضيفا على يقه الوحدة غدا الثلاثاء ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن للمحترفين، حيث يعد محرز الأكثر مساهمة في صناعة الأهداف بـ35 مساهمة، يليه مهاجم فريقه الإنجليزي إيفان توني بـ30 مساهمة.كما تصدر رياض محرز قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للفرص التهديفية في دوري أبطال آسيا للنخبة نسخة 2025، بواقع 34 فرصة، بفارق 8 فرص عن الوصيف النجم النصراوي مارسيلو برزوفيتش، وساهم محرز في 58% من جملة أهداف الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة.