أنهى مدرب فريق الهلال جيسوس مخططاته الفنية لمواجهة «الديربي» أمام الشباب مساء غد (الإثنين)، وأجرى مناورة كروية ركز من خلالها على تنفيذ اللاعبين للمهمات الفنية. واستقرت التشكيلة المناسبة التي سيخوض بها اللقاء المرتقب، ويتطلع المدرب الهلالي لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة (64)، ومواصلة المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.ويواجه اللاعب مالكوم خطر الإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع أمام الشباب، إذ ستكون مواجهة الزعيم عقب لقاء «الديربي» أمام الرائد يوم الأربعاء السابع من مايو القادم الساعة 7:15 مساء في بريدة ضمن مباريات الجولة (30) في دوري روشن.