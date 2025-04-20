يسعى مدرب الاتحاد لوران بلان العودة للانتصارات بعد الخسارة من الفتح بهدفين مقابل لاشيء، إذ يطمح لتحقيق فريقه الفوز على الاتفاق في لقاء غدا (الإثنين)ضمن مباريات الجولة (29) من دوري روشن السعودي للمحترفين والوصول للنقطة (68) والاستمرار بالانفراد بصدارة الدوري.هذا وطالب المدرب بلان من لاعبيه بتكثيف الجهود الفنية والعمل على تجاوز مواجهة الاتفاق قبل توقف الدوري، ومن ثم استغلال الفترة القادمة في تجهيز الفريق لما تبقى من مباريات الدوري، والمباراة النهائية لكأس الملك.