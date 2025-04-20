تنطلق مباريات الجولة (29) لدوري روشن السعودي للمحترفين مساء غد (الاثنين) بلقاءين مثيرين، إذ يخوض «المتصدر» الاتحاد لقاء صعباً أمام ضيفه الاتفاق الساعة 9:00 مساءً، ويسبق اللقاء ديربي الرياض الذي يجمع «الوصيف» الهلال بضيفه الشباب الساعة 6:55 مساء.على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، يدخل فريق الاتحاد لقاءه أمام الاتفاق بعد تعرضه للخسارة في الجولة الماضية أمام الفتح ليتقلص الفارق النقطي بينه وبين وصيفه الهلال إلى 4 نقاط فقط، ويطمح الاتحاد في لقاء الليلة للعودة لطريق الانتصارات والمحافظة على صدارته وعلى الفارق النقطي، إذ يملك حالياً 65 نقطة جمعها من 20 انتصاراً و5 تعادلات و3 خسائر وله من الأهداف 63 وعليه 28 هدفاً.فيما يدخل الاتفاق هذا اللقاء بعد سلسلة من النتائج الإيجابية حققها في الجولات الثلاث الأخيرة، إذ تعادل مع القادسية والهلال بذات النتيجة (1/1)، ومن ثم انتصر على الرياض بهدف دون مقابل ويطمح في لقاء الليلة لمواصلة مشواره، إذ يحتل حالياً المركز الـ 7 برصيد 40 نقطة جمعها من 11 انتصارا و7 تعادلات و10 خسائر، وله من الأهداف 35 وعليه 38 هدفاً.وعلى استاد المملكة أرينا بالرياض، وفي ديربي مثير، يدخل الهلال لقاءه أمام جاره الشباب بمعنويات عالية بعد عودة الفريق لمساره الطبيعي بعودة اللاعبين المصابين والفوز على الخليج بثلاثية نظيفة، وتعثر المتصدر الاتحاد بالخسارة، ليتقلص الفارق إلى 4 نقاط فقط. ويسعى الهلال للفوز في لقاء الليلة ومواصلة مطاردته للحفاظ على لقبه، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 61 نقطة جمعها من 19 انتصاراً و4 تعادلات و5 خسائر، وله من الأهداف 27 وعليه 32 هدفاً، فيما يدخل الشباب هذا اللقاء بعد سلسلة من النتائج الإيجابية بدأت من الجولة 21، إذ حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 3 لقاءات ليصل للمركز الـ6 برصيد 50 نقطة جمعها من 15 انتصارا و5 تعادلات و8 خسائر، وله من الأهداف 52 وعليه 31 هدفاً. ويطمح الشباب لحصد نقاط لقاء الليلة لمواصلة منافسته على مراكز المقدمة، إذ إن الفارق النقطي بينه وبين المركز الرابع هي 5 نقاط فقط.مباريات اليومالهلال - الشباب6:55 مساءالاتحاد - الاتفاق9:00 مساء