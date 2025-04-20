لا مجال للراحة أو الاحتفال بانتصار الوحدة على التعاون بهدفين مقابل لا شيء، ودخولهم بالتالي في معترك المنافسة الشرسة على البقاء ووصولهم إلى النقطة 26 في دوري روشن السعودي للمحترفين.من جانب آخر، طلب المدرب كارينيو من جميع اللاعبين أداء حصة تدريبية، اليوم (الأحد)، استعدادا لمواجهة الأهلى بعد غد الثلاثاء بمكة الساعة 7:20 مساء. واشتمل التدريب على تمارين إحماء من أجل فك العضلات وجمل تكتيكية على أرض الميدان وشرح ما هي المهمات الفنية لكل لاعب على أن تنفذ هذه الخطة بالكامل مساء غد (الإثنين) على كامل الملعب.من جهة أخرى، ينتظر المدرب كارينيو تقريراً طبياً يحدد مساء اليوم (الإثنين) مشاركة المدافع المغربي جواد الياميق من عدمها في مواجهة الأهلي القادمة، وفي حال منح الجهاز الطبي الضوء الأخضر للمشاركة سيكون على حساب المدافع علي مكي الذي سيعود إلى دكة البدلاء.