يواجه 11 لاعباً خطر الإيقاف في حال حصولهم على «الإنذارات» في مباراتي الجولة (29) في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إذ سيستضيف الاتحاد نظيره الاتفاق غداً (الإثنين) الساعة 9:00 مساء، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، فيما سيحل النصر ضيفاً على ضمك بعد غدٍ (الثلاثاء) الساعة 7:05 مساء على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها. واللاعبون المهددون هم: دانيلو، وعبدالإله العمري، وحسن كادش، وعبدالرحمن العبود، وموسى ديابي من (الاتحاد)، علي لاجامي، وسالم النجدي، وعلي الحسن، وعبدالله الخيبري، وأوتافيو، ودوران من (النصر). وسيلتقي النصر نظيره الاتحاد يوم (الأربعاء) الـ7 من مايو القادم على ملعب الأول بارك بالرياض، في مباراة «الكلاسيكو» بالجولة (30) من دوري روشن.