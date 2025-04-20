تحدّث رئيس نادي الشباب محمد المنجم عبر منصة «إكس» عن النتائج المرتقبة من لجنة التوثيق، مؤكداً، خلال حديثه، أن لجنة التوثيق لا بد أن تكون واضحة ومصانة ومستندة إلى توثيق علمي، وحقيقة الشباب واضحة ولا يحتاج للدفاع.وقال: «مع اقتراب إعلان نتائج وآلية لجنة التوثيق، يبرز سؤال جوهري لا يمكن تجاهله: هل من المنطقي أن تسند معاير التوثيق في هذا الملف التاريخي الثقيل إلى تصويت جمعية عمومية مكونة من أكثر من 50 نادياً، جلّها لم يترك أثراً يُذكر في خارطة الإنجازات، وتُدار بمجالس مؤقتة لا تتجاوز ولاياتها أربع سنوات، وقد لا تملك إلماماً كافياً بتفاصيل الإرث الرياضي، بل وربما تقودها أهواء؟! لابد من الوضوح؛ ولهذا فإن الآلية يجب أن تكون معلنة، مبنية على معايير موضوعية واضحة، تستند إلى توثيق علمي يصوغه مختصون وخبراء، لا أن يُترك الأمر لأصوات قد تُغلب فيها العاطفة».وأضاف: «ندرك تماماً أن النتائج لن ترضي الجميع، لكن ما يجب أن يُرضي الجميع هو أن تكون «الآلية» مصانه، وأن يتحمل من يصيغ القرار مسؤوليته كاملة أمام الجمهور الرياضي؛ لأن ما يُوثق اليوم سيُدرس غدًا».واختتم بقوله: «أما فيما يخص نادي الشباب، فالحقيقة لا تحتاج للدفاع، الشباب من أكثر أربعة أندية تحقيقاً للدوري، وثاني أكثر نادٍ تتويجاً بالبطولات الخارجية. هذه أرقام وحقائق».