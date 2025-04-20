تتجه الأنظار في دوري روشن السعودي للمحترفين نحو مهاجم الشباب عبدالرزاق حمدالله الذي سيواجه الهلال بـ«الديربي» في الجولة (29).ويسعى «الساطي» إلى تسجيل المزيد من الأهداف، وتقليص الفارق بينه ومهاجم العروبة عمر السومة، بعد أن صام عن تسجيل الأهداف أمام الأخدود في الجولة الماضية؛ إذ احتدم الصراع المثير بين المهاجمين في تاريخ دوري المحترفين، ويأتي عمر السومة في صدارة قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 150 هدفاً، وعبدالرزاق حمدالله في «الوصافة» بـ148 هدفاً، ويحتاج حمدالله إلى هدفين فقط ليعادل رقم السومة، وثلاثة أهداف لتجاوزه، ويطمح حمدالله في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال الوصول إلى شباك الزعيم في مواجهة الديربي بالدوري.