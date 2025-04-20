أعاد المهاجم الأهلاوي إيفان توني توهجه واستعاد ذكرياته مع فريقه برينتفورد الإنجليزي بعد 1103 أيام، حيث سجل هدفين في شباك الفيحاء وساهم مع زملائه في انتصار فريقه 5-0 على الفيحاء ضمن الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن للمحترفين.وجاء الهدفان من ضربة رأسية وركلة جزاء، ليعيد إلى الأذهان ما فعله سابقًا مع برينتفورد أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز في 12 مارس 2022، وقاد توني فريقه برينتفورد للفوز على بيرنلي 2-0 بتسجيله هدفين.ووفقًا لموقع «ترانسفير ماركت»، يملك توني سجلا مثيرا في تنفيذ الركلات الجزائية، حيث سجل جميعها بنجاح، بما في ذلك أهدافه أمام العروبة والرياض والقادسية، بالإضافة إلى هدفين في دوري أبطال آسيا، حيث نفذ خلال مسيرته الكروية 33 ركلة جزاء قام بتنفيذ 32 ركلة جزاء وإهدار ضربة جزاء وحيدة.