تغنى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي في الشبكة العنكبوتية بممثل الوطن فريق الهلال من خلال تقريره عن الفرق الـ 8 المتأهلة للدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، التي ستقام بنظام التجمع من الفترة 25 أبريل إلى 4 مايو وتستضيفها عروس البحر الأحمر مدينة جدة.وتطرق التقرير إلى مشوار الهلال ومسيرته في البطولة التي حققها 4 مرات ويطمح في تحقيقها للمرة الخامسة، وجاء التقرير كالتالي: يدخل نادي الهلال السعودي منافسات نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 بعزيمة واضحة لحصد اللقب القاري للمرة الخامسة في تاريخه، بعد خروجه المؤلم من الدور قبل النهائي في النسخة الماضية أمام العين الإماراتي، الذي تُوّج لاحقاً باللقب. فريق المدرب جورجي جيسوس قدّم عروضاً مميزة في مرحلة الدوري، إذ لم ينجح في مجاراته سوى مواطنه الأهلي السعودي، الذي اكتفى بمنافسة الهلال دون أن يتمكن من إزاحته عن صدارة منطقة الغرب.التعادل الوحيد الذي سجله الهلال كان أمام السد القطري 1-1، حيث ظهر الهلال بقوة خلال مباريات مرحلة الدوري.ورغم هذا التفوق، فإن الهلال يمر حالياً بتراجع ملحوظ في المستوى، وهو ما يثير قلق الجماهير قبل المرحلة الحاسمة من البطولة القارية. إذ باتت حظوظه في الاحتفاظ بلقب دوري المحترفين السعودي مهددة، في ظل هيمنة الاتحاد على صدارة الترتيب.وفي دور الـ16، تلقى الهلال خسارته الأولى تاريخياً أمام باختاكور الأوزبكي في لقاء الذهاب، إلا أنه انتفض في مواجهة الإياب وحقق فوزاً كبيراً بنتيجة 4-0، ليؤكد قوّته الهجومية وتفوقه الفني.المهمة القادمة لن تكون سهلة، إذ يواجه الفريق في ربع النهائي نادي غوانغجو من جمهورية كوريا، الوافد الجديد إلى البطولة.ومع ذلك، فإن خبرة الهلال ودروسه من خيبة الأمل في الموسم الماضي ستدفعه للدخول بقوة منذ صافرة البداية، سعياً نحو الحلم الآسيوي مجدداً.