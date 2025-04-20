في تطور مثير قد يُعيد تشكيل المشهد الفني داخل أروقة ريال مدريد، كشفت صحيفة ريليفو الإسبانية بوادر أزمة حقيقية تهدد استمرار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني للفريق الأول، وذلك على خلفية الخروج المخيب من دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال.وبحسب الصحيفة، فإن الهزيمة الأوروبية الأخيرة وما صاحبها من أداء باهت أحدثت شرخاً كبيراً داخل غرفة الملابس، وأفرزت ما يشبه «الانقلاب الصامت» من قبل بعض نجوم الفريق ضد أنشيلوتي، في مشهد ينذر بقرب انتهاء حقبته داخل النادي الملكي.ريليفو، أكدت أن المدرب الإيطالي بات المتضرر الأكبر من الإقصاء الأوروبي، مشيرة إلى أن أنشيلوتي «أصيب بجروح معنوية قاتلة» بعد السقوط أمام أرسنال، ويُدرك جيداً أن مستقبله في النادي لم يعد مضموناً كما كان، في ظل أجواء تتجه نحو التغيير.الصحيفة كشفت أيضاً أن التململ في مقاعد البدلاء والهمسات في أروقة غرفة الملابس بدأت تتحول إلى مواقف معلنة، إذ نقل بعض اللاعبين الكبار استياءهم صراحة إلى الرئيس فلورنتينو بيريز، مؤكدين فقدانهم للثقة في الخيارات التكتيكية لأنشيلوتي خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.وفي ظل هذا التراجع، عاد اسم الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن، إلى واجهة الترشيحات لخلافة أنشيلوتي. وأفادت الصحيفة، أن نجم ريال مدريد السابق يلقى قبولاً متزايداً داخل الإدارة وفي أوساط اللاعبين على حد سواء، خصوصاً بعد نجاحه اللافت مع الفريق الألماني وقيادته ليفركوزن إلى مستويات تنافسية غير مسبوقة.وبينما كان يُعتقد سابقاً أن مستقبل ألونسو لا يزال مرتبطاً بمشروعه في ألمانيا، إلا أن تطورات ما بعد الخروج الأوروبي جعلت خيار التعاقد معه يكتسب زخماً متزايداً. وتشير المصادر إلى أن عودته المحتملة إلى «فالديبيباس» ستُحمّله مسؤولية ثقيلة، تتمثل في بناء فريق متوازن وقادر على مقارعة الكبار في القارة، وهو ما اعتُبر من أبرز نقاط ضعف أنشيلوتي هذا الموسم.ومع اقتراب نهاية الموسم، يبدو أن إدارة ريال مدريد بصدد مراجعة شاملة لمسار الفريق، وسط مؤشرات قوية على أن التغيير قد يكون وشيكاً، وبأن غرفة الملابس لم تعد موحدة خلف المدرب الإيطالي كما كانت في السابق.