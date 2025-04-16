يتطلع فريق الخليج، الملقب بـ(البحّارة)، إلى تكرار مفاجأة جديدة في الجولة الـ28 من دوري روشن للمحترفين، عندما يحل ضيفاً على الهلال على ستاد المملكة ارينا، آملاً تحقيق الانتصار عليه للمرة الثانية هذا الموسم.وكان الخليج قد فجّر مفاجأة مدوية في الجولة الـ11، بتحقيقه أول فوز تاريخي على الهلال في جميع المسابقات، متفوقاً عليه بنتيجة 3-2، وكسر الرقم التاريخي للزعيم بـ57 مباراة متتالية بلا هزيمة على مدار 550 يوماً.وبذلك الفوز، أنهى (البحّارة) السلسلة التاريخية للهلال، التي امتدت إلى 57 مباراة متتالية دون هزيمة على المستوى المحلي، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الكرة السعودية.