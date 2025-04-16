يقود النجم الهلالي سالم الدوسري فريقه في مواجهة الخليج غداً الخميس في الرياض، بعد تعافيه من الإنفلونزا التي حرمته من الظهور في لقاء الاتفاق بالجولة الماضية في دوري روشن السعودي للمحترفين. ويطمح الدوسري مع زملائه اللاعبين للعودة لسكة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث، بعد الخسارة من النصر 3/1، والتعادل الإيجابي 1/1 مع الاتفاق بالدوري.ويعتبر الدوسري أحد أهم ركائز الفريق الهلالي، ويعول عليه كثيراً المدرب خيسوس في المستطيل الأخضر، ويتطلع الدوسري ورفاقه للفوز على «الدانة»، ورد اعتبار خسارة الدور الأول بنتيجة 3/2، والاستمرار بالتمسك بآمال المنافسة على لقب دوري روشن الموسم الحالي.