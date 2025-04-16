4 مباريات مثيرة في انطلاقة الجولة 28 لدوري روشن السعودي للمحترفين، ففي الرياض يستضيف الهلال فريق الخليج 6:50 مساء، وفي التوقيت ذاته يلتقي الشباب ضيفه الأخدود، وفي الشرقية يلتقي الاتفاق ضيفه الرياض 6:40 مساء، وتختتم لقاءات غدا الخميس بمواجهة مثيرة، إذ يستضيف الفتح نظيره الاتحاد الساعة 9:00 مساءً.فعلى ملعب المملكة أرينا بالرياض، يدخل فريق الهلال لقاءه أمام ضيفه الخليج بحثاً عن الفوز الذي غاب في الجولتين الماضيتين بعد الخسارة من النصر (1/ 3)، ومن ثم التعادل مع الاتفاق (1/ 1)، كما يسعى الفريق الهلالي للثأر لخسارته في الدور الأول في الدمام 2/ 3، ويحتل الزعيم حالياً المركز الثاني برصيد 58 نقطة حصدها من 18 انتصاراً و4 تعادلات و5 خسائر وله من الأهداف 74 كأقوى خط هجوم في الدوري وعليه 32 هدفاً، فيما يدخل فريق الخليج هذا اللقاء بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها من ضيفه الفتح 1/ 5، التي أعادته لسلسلة النتائج السلبية إذ حقق انتصاراً وحيداً في الجولات العشر الماضية ليتراجع للمركز الـ 10 برصيد 33 نقطة حصدها من 9 انتصارات و6 تعادلات و12 خسارة، وله من الأهداف 33 وعليه 43 هدفاً.وعلى ملعب نادي الفتح بالأحساء، يخوض متصدر الدوري فريق الاتحاد لقاء مهماً أمام مضيفه الفتح، إذ يطمح العميد لحصد النقاط الثلاث ومواصلة المشوار نحو تحقيق اللقب إذ يملك حالياً 65 نقطة حصدها من 20 انتصاراً و5 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 63 وعليه 26 هدفاً، وعلى الرغم من تمكن الاتحاد من الفوز على وصيفه إلا إنه خسر 8 نقاط في أربع مباريات بتعادله مع الخليج والأخدود والقادسية بالنتيجة ذاتها (1/ 1)، وفي ديربي جدة مع الأهلي (2/ 2)، أما فريق الفتح فإنه يعيش حالة من التألق بعد تحقيق 7 نقاط في آخر 3 لقاءات ليقفز للمركز الـ 14 برصيد 26 نقطة حصدها من 7 انتصارات و5 تعادلات و15 خسارة وله من الأهداف 33 وعليه 51 هدفاً.وعلى ملعب إيجو بالدمام، يدخل فريق الاتفاق لقاءه أمام الرياض سعياً لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وحصد النقاط الثلاث للابتعاد عن ضيفه في جدول الترتيب، إذ يحتل الاتفاق المركز الـ 8 برصيد 37 نقطة جمعها من 10 انتصارات و7 تعادلات و10 خسائر وله من الأهداف 34 وعليه 38 هدفاً، فيما يحتل الرياض المركز الـ 9 برصيد 34 نقطة جمعها من 9 انتصارات و7 تعادلات و11 خسارة وله من الأهداف 28 وعليه 37 هدفاً.وعلى ملعب الشباب بالرياض، يدخل أصحاب الأرض والجمهور فريق الشباب لقاءه أمام ضيفه الأخدود سعياً لمواصلة نتائجه الإيجابية إذ حقق 5 انتصارات في الـ 6 جولات الأخيرة كأكثر الفرق حصداً للنقاط في هذه الفترة وهي ما بين الجولة 22 إلى 27، ويطمح في لقاء الليلة لتحقيق الفوز الرابع على التوالي والاقتراب أكثر من مراكز المقدمة إذ يحتل المركز الـ 6 برصيد 49 نقطة جمعها من 15 انتصاراً و4 تعادلات و8 خسائر وله من الأهداف 52 وعليه 31 هدفاً، فيما يسعى فريق الأخدود للفوز ولا غيره للخروج من مراكز الهبوط فرغم تألقه في الجولات الخمس الأخيرة ولم يتعرض فيها إلا لخسارة واحدة إلا إنه مازال في مراكز الخطر إذ يحتل المركز الـ 16 برصيد 24 نقطة جمعها من 6 انتصارات ومثلها تعادلات و15 خسارة، وله من الأهداف 27 وعليه 41 هدفاً.مباريات اليوم:الاتفاق × الرياض6:40 مساءالهلال × الخليج6:50 مساءالشباب × الأخدود6:50 مساءالفتح × الاتحاد9:00 مساء