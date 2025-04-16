مهمة جديدة ومصيرية تنتظر نجوم منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم عندما يواجهون منتخب كوريا الجنوبية الساعة 5:00 من مساء غد الخميس، كما يلتقي منتخب أوزبكستان نظيره منتخب كوريا الشمالية، وذلك في نصف نهائي كأس آسيا تحت 17 سنة، وسيتحدد من خلال هذين اللقاءين المتأهلين لنهائي البطولة الذي سيقام يوم السبت القادم وتستضيفه المملكة العربية السعودية.يدخل منتخبنا هذا اللقاء بعد مشوار حافل في البطولة بدأه بالفوز على الصين (2/ 1)، ومن ثم على تايلند (3/ 1) ليتأهل رسمياً لمونديال قطر 2025، وفي اللقاء الأخير من دور المجموعات خسر من أوزبكستان ليحتل وصافة المجموعة الأولى، وفي دور ربع النهائي تفوق «الأخضر السعودي» على «الكمبيوتر الياباني» بركلات الترجيح (3/ 2) بعد تعادلهما في الأشواط الأصلية (2/ 2)، ويسعى في لقاء الليلة لتحقيق الفوز والوصول للنهائي الذي طال انتظاره.ويعتمد المدرب البرازيلي ماريو داسيلفا على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود مختار برناوي في خط المقدمة بدلاً عن المصاب عبدالهادي مطري وخلفه الثلاثي ماهر طواشي وعبدالرحمن سفياني وصبري دهل، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس المتألق عبدالرحمن العتيبي وأمامه رباعي الدفاع يزيد الدوسري وأبو بكر سعيد وناصر الفيحاني وعادل عياش وفي المحور يتواجد الثنائي سعيد الدوسري والقائد عبدالعزيز الفواز.فيما يدخل منتخب كوريا الجنوبية هذا اللقاء بعد بداية متواضعة بالخسارة من اندونيسيا بهدف دون مقابل، ومن ثم انتصر على أفغانستان بسداسية نظيفة، ليختتم لقاءات دور المجموعات بالفوز على اليمن بهدف دون مقابل ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، وفي دور الـ8 واجه الشمشون الكوري نظيره الطاجيكي وبعد مباراة مثيرة في أشواطها الأصلية تعادلا بهدفين لكل منهما ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح وتفوز كوريا الجنوبية بنتيجة 5/ 3.وعلى استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، يدخل منتخب أوزبكستان لقاءه أمام كوريا الشمالية بعد أن انتصر في جميع لقاءاته ولم يتعثر منذ انطلاقة البطولة؛ إذ انتصر على تايلند ومن ثم الصين ليتأهل لمونديال كأس العالم ومن ثم انتصر على منتخبنا الوطني وتصدر المجموعة الأولى وفي دور الـ8 تفوق الأوزبكي على منتخب الإمارات بنتيجة 3/ 1، فيما يدخل منتخب كوريا الشمالية هذا اللقاء بعد أن بدأ مشواره بالتعادل مع إيران بهدف لكل منهما، ومن ثم انتصر على طاجيكستان بثلاثية نظيفة واختتم دور المجموعات بالتعادل مع عمان بهدفين لكل منهما، وفي دور الـ8 التقى المنتخب الكوري نظيره الأندونيسي وانتصر عليه بسداسية نظيفة.* مباراة نصف نهائي كأس آسياالسعودية × كوريا الجنوبية5:00 مساء