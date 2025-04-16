النجم الاتحادي أوناي هيرنانديز
النجم الاتحادي أوناي هيرنانديز
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عادل الماس (جدة) almas_adel@
يسعى النجم الاتحادي أوناي هيرنانديز للمساهمة مع زملائه اللاعبين في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط، من خلال مشاركته مع العميد في مواجهة الفتح غدا (الخميس) في دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح الإسباني أوناي هيرنانديز في تسجيل هدف جميل في شباك العروبة في الجولة الماضية بالدوري، والمساهمة في تحقيق العميد لفوز ثمين ومواصلة الانفراد بصدارة الدوري في الموسم الحالي.

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