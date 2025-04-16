مع اقتراب انطلاق نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 بعد أكثر من أسبوع بقليل، تدخل الفرق الثمانية المتأهلة المرحلة الأخيرة من تحضيراتها قبل انطلاق الدور ربع النهائي في 25 أبريل.وقبيل صافرة البداية، يُسلّط الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على الفرق المتبقية، إذ ستكون البداية مع نادي الأهلي السعودي، هكذا كانت البداية لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حول تسليط الضوء على الفرق المتأهلة لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، إذ أعد الموقع تقريراً عن كل فريق مشارك وكانت البداية مع نادي الأهلي السعودي.وتطرق التقرير لمشوار الأهلي: رغم تقلّص آمال الأهلي في المنافسة على لقب دوري المحترفين السعودي هذا الموسم، إلا أنّ الفريق يُواصل تقديم عروض قوية على الساحة القارية في دوري أبطال آسيا للنخبة.الفريق القادم من جدة ظهر بأداء شبه مثالي خلال مرحلة الدوري، إذ أنهى المنافسات في المركز الثاني برصيد 22 نقطة من ثماني مباريات، ولم يتعثر سوى في مواجهة واحدة انتهت بالتعادل 2-2 أمام الاستقلال الإيراني، عندما أنقذ إيفان توني الموقف بهدف التعادل في الدقيقة 86.بقية مشوار الأهلي في البطولة كان سلساً، إذ حلّ خلف مواطنه الهلال بفارق الأهداف فقط، قبل أن يُقدّم عرضاً قوياً في دور الـ16 أمام الريان القطري، إذ فاز عليه ذهاباً وإياباً بنتيجة إجمالية 5-1.ويدخل الأهلي الدور ربع النهائي بثقة كبيرة، بعدما سجل لاعبوه 26 هدفاً في 10 مباريات، ويأمل الفريق في تجاوز عقبة بوريرام يونايتد التايلندي دون عناء.وقد تألق النجم الجزائري رياض محرز بشكل لافت في مشوار الفريق، بتسجيله ثمانية أهداف وصناعته سبع تمريرات حاسمة.في المقابل أحرز إيفان توني خمسة أهداف، وأضاف روبرتو فيرمينو أربعة أهداف، وسط كوكبة من الأسماء اللامعة التي تُعزز طموح الأهلي في التتويج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن اكتفى سابقاً بالمركز الثاني في مناسبتين.