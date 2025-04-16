أكد النجم التعاوني هتان باهبري أن ما حدث في مباراة الشارقة الإماراتي في إياب نصف النهائي بكأس دوري أبطال آسيا (2) سيناريو غريب؛ إذ شاهد الجميع الفرص الضائعة في المباراة وأبرزها ضياع ركلة جزاء للاعب أشرف المهديوي، إلى جانب إكماله المباراة رغم إصابته في الرأس والسعي مع زملائه اللاعبين لتحقيق الفوز على الشارقة والوصول للمباراة النهائية وحصد اللقب الآسيوي ونحمد الله على كل حال.وقدم باهبري اعتذاره لجماهير التعاون على الخروج من دور نصف النهائي في كأس دوري أبطال آسيا (2)، ولم تكتب لسكري القصيم، وزملائي اللاعبين حرصوا على تحقيق الحلم بالتأهل للنهائي وتحقيق اللقب الآسيوي وسنطوي صفحة البطولة الآسيوية، ونسعى للعمل على تحسين المركز فيما تبقى من مباريات دوري روشن السعودي في الموسم الحالي.