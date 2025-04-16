في لحظة حاسمة من الموسم، وقبيل الدخول في سلسلة مباريات مفصلية في دوري روشن السعودي ومنافسات نخبة آسيا، أطلق قائد النصر كريستيانو رونالدو رسالة جماهيرية قوية أعادت ضبط إيقاع المرحلة وأشعلت جذوة الطموح مجدداً.عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، كتب النجم البرتغالي ببساطةٍ لافتة: «Keep Pushing»، مرفقاً التغريدة بألوان النصر، في تلميح مباشر إلى مواصلة القتال حتى صافرة النهاية، وعدم الالتفات للتشويش أو الضغوطات التي تسبق المواجهات الكبيرة.التغريدة وجدت صداها على الفور بين جماهير النصر، التي تلقّت الرسالة كجرعة تحفيز قبل مرحلة لا تقبل أنصاف الحلول. فالفريق مقبل على مواجهات مصيرية ستحدد ملامح موسمه محلياً وقارياً، وسط طموح لا يهدأ لتحقيق البطولات وكتابة فصل جديد في تاريخ العالمي.رسالة «Keep Pushing» لم تكن مجرد عبارة، بل كانت «خارطة طريق» من قائد اعتاد أن يسبق الجميع بخطوة، ويواجه اللحظات الكبرى بنفس الروح التي قاد بها منتخبه وأنديته إلى المجد. واليوم، يكرر الرسالة ذاتها داخل أسوار النصر: لا تراجع.. لا تهاون.. لا خط للنهاية إلا المجد.