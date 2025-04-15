طالب مدرب الهلال جيسوس من لاعبيه احترام فريق الخليج في اللقاء القادم، والسعي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والتمسك بآمال المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين.وستشهد مواجهة الزعيم أمام الخليج مشاركة الثنائي سالم الدوسري، وروبن نيفيز بعد غيابهما عن مباراة الاتفاق الماضية إلى جانب دخول اللاعب كانسيلو في التدريبات الجماعية بعد إنهاء برنامجه التأهيلي.وكان الهلال تلقى أولى الخسائر الموسم الحالي من فريق الخليج 2/3 في الدور الأول بالدوري.