يواجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، فترة حرجة مع الفريق الأول لكرة القدم، وسط تكهنات متزايدة حول مصيره بعد سلسلة من النتائج المخيبة محليًا وأفريقيًا.

في ظل استعداد الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 19 أبريل الجاري، تتصاعد الضغوط على كولر، مع تقارير تشير إلى انقسام داخل إدارة النادي بشأن استمراره.

وعلمت «عكاظ» من مصادر خاصة داخل القلعة الحمراء، أنه وفقًا لعقد السويسري مارسيل كولر، يحق للأهلي إنهاء التعاقد مع المدرب مع نهاية الموسم الأول (الحالي) والذي ينتهي يونيو القادم، دون أي شروط جزائية، أما الموسم الثاني في العقد الموقع بين الطرفين لن يتم اعتماده وتوثيقه سوى باتفاق الطرفين.

عقد الويسري مارسيل كولر مع الأهلي يمتد حتى صيف 2026، براتب شهري يُقدر بنحو 220 ألف يورو ما يعادل 2.6 مليون يورو سنويًا، كما يتضمن شروطًا مالية محددة تتعلق بإنهاء التعاقد وهي أنه في حال رحيله قبل نهاية الموسم الحالي يكون الأهلي ملزمًا بدفع راتب شهرين فقط مايو ويونيو 2025، أي 440 ألف يورو، دون شروط جزائية إضافية.

أما في حال رحيله في الموسم القادم فلا توجد شروط جزائية، ما يعني أن النادي أو المدرب يمكنهما إنهاء العقد دون تكاليف إضافية.

وبدأت الأزمة تتفاقم بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز بنتيجة 1-1 السبت الماضي في الدوري المصري الممتاز، وهو ما أثار استياء الجماهير والمحللين بسبب تراجع الأداء الفني.

وشهدت الساعات الأخيرة نقاشات حادة حول إمكانية إنهاء عقد كولر، خصوصا بعد فشل الفريق في تحقيق الانتصارات المتوقعة في المباريات الأخيرة.

كما أشار مصدر داخل الأهلي إلى أن مباراتي صن داونز (ذهابًا يوم 19 أبريل وإيابًا يوم 25 أبريل) ستكونان حاسمتين لتحديد مصير المدرب، مشيرًا إلى أن فوز كولر على صن داونز قد يضمن استمراره حتى نهاية الدوري، بينما الخسارة ستؤدي إلى إقالته فورًا مما يعني عدم قيادته للمارد الأحمر وممثل مصر في كأس العالم للأندية بأمريكا.

على صعيد آخر، كشف رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وليد سليمان، كواليس اجتماع مسؤولي القلعة الحمراء مع السويسري مارسيل كولر، بعد أنباء إقالته من منصبه.

وقال وليد سلمان، خلال حواره مع برنامج الكورة مع فايق على قناة MBC مصر 2: «كان هناك اجتماع لمسؤولي الأهلي مع كولر، مساء الإثنين، لإعطائه الثقة قبل مباراتي صن داونز الجنوب أفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًأ أن إدارة النادي تشعر بأن الأجواء ليست أفضل شيء بعدما طالبت الجماهير بإقالة المدرب، لذلك قررت الاجتماع مع المدير الفني السويسري من أجل إعطائه الثقة والتأكيد على أنه مستمر في منصبه، خصوصا أن سياسة الأهلي هي الانتظار لنهاية الموسم، وعدم الحساب بالقطعة».

يبدو أن مصير مارسيل كولر مع الأهلي يتوقف على نتائج مباراتي صن داونز، فالفوز قد يمنحه فرصة لإثبات نفسه مجددًا، بينما الخسارة قد تُنهي مسيرته مع النادي بشكل فوري.