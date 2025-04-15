أعلن نادي داجنهام وريدبريدج، المنافس في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي، انضمام اليوتيوبر المصري مروان سري، إلى مجموعة ملكية النادي إلى جانب مجموعة Club Underdog.

الإعلان الذي نُشر عبر الموقع الرسمي للنادي وأثار موجة من الإشادات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبر إنجازًا غير مسبوق لشاب مصري يمتلك قاعدة جماهيرية تزيد على 5 ملايين متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفقًا لبيان النادي، انضم مروان سري، مؤسس استوديو الإنتاج الرقمي Arcade وقناة إرزع الرياضية التي تضم أكثر من مليوني مشترك على يوتيوب، إلى مجموعة ملكية داجنهام وريدبريدج.

ولم يُفصح النادي عن الحصة المالية التي استثمرها اليوتيوبر المصري أو نسبة ملكيته، لكن البيان أكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز النمو داخل وخارج الملعب، مع التركيز على توسيع قاعدة الجماهير العربية.

وفي تصريح صحفي لمروان سري قال: «كرة القدم هي سبيلي للتواصل مع الناس طوال حياتي، أنا محظوظ لانضمامي إلى نادي يتمتع بشخصية قوية وإمكانيات هائلة، أنا هنا لأكون جزءًا من شيء له معنى مستقبلًا».

بدوره، أعرب دانيال هول، رئيس مجموعة Club Underdog، عن حماسه للشراكة، مشيرًا إلى أن مروان سري سيجلب طاقة إبداعية ورؤية ثقافية جديدة للنادي.

يقع نادي داجنهام وريدبريدج، في شرق لندن وتأسس عام 1992 نتيجة دمج ناديي داجنهام وريدبريدج فورست.

مروان سري شاب مصري بدأ مسيرته كصانع محتوى رياضي، أسس قناة «إرزع» التي تُركز على محتوى كرة القدم، ويقدم تحليلات ومقاطع ترفيهية تجذب ملايين المشاهدات.