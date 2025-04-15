ينهي مدرب الاتحاد لوران بلان تحضيراته الفنية لمواجهة الفتح (الخميس) القادم، الساعة 9:00 مساء، على ملعب نادي الفتح بالأحساء، ضمن مباريات الجولة (28) من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سيجري غدا (الأربعاء) مناورة كروية سيعتمد من خلالها النهج الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء القادم.وحذر المدرب بلان الرباعي المهددين بالإيقاف وهم: دانيلو بيريرا، وحسن كادش، وعبدالرحمن العبود، وموسى ديابي من الحصول على «الإنذارات» في مباراة الفتح القادمة، من أجل الاستفادة منهم في ما تبقى من مباريات الدوري في الموسم الحالي.