في مهمة صعبة تنتظره يلتقي ريال مدريد ضيفه أرسنال، فيما يأمل بايرن ميونيخ في تجاوز مضيفه إنتر ميلان، ويقام هذان اللقاءان عند الساعة 10:00 من مساء غد الأربعاء في ختام لقاءات الإياب لدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.على ملعب سانتياجو برنابيو، يدخل حامل اللقب فريق ريال مدريد لقاءه أمام ضيفه أرسنال الإنجليزي بحثاً عن تحقيق المستحيل ومواصلة مشواره للحفاظ على لقبه، فقد خسر الفريق الملكي لقاء الذهاب في لندن بخسارة كبيرة بعد أن انتصر أرسنال بثلاثية نظيفة، وإذا ما أراد ريال مدريد البقاء في البطولة فعليه الفوز بفارق 4 أهداف ليتأهل مباشرةً أو بفارق 3 أهداف للجوء لأشواط إضافية.فيما يدخل فريق أرسنال هذا اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز الكبير الذي حقق على أرضه وبين جماهيره ورغم فوزه بثلاثة أهداف دون مقابل إلا إنه لم يُحسم تأهله لنصف النهائي؛ إذ لا بد أن يعود من لقاء الليلة بالفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق لا يزيد عن هدفين.وإلى ملعب جوزيبي ميانزا، يدخل فريق انتر ميلان هذا اللقاء بحال أفضل من ضيفه بعد أن انتصر عليه في الذهاب 2/ 1، ويأمل الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لعبور عقبة بايرن ميونيخ والوصول لنصف نهائي البطولة.فيما يدخل فريق بايرن ميونيخ هذا اللقاء سعياً لتعويض خسارة الذهاب وبحثاً عن التأهل من خلال الفوز بفارق هدفين أو أكثر، وهي مهمة ليست صعبة على متصدر الدوري الألماني رغم تعثره الأخير بالتعادل مع ضيفه بروسيا دورتموند.مباراتا إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروباريال مدريد الاسباني × أرسنال الإنجليزيإنتر ميلان الإيطالي × بايرن ميونيخ الألماني10:00 مساء