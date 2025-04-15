في محاولة من إدارة نادي الوحدة لرفع الحالة المعنوية للاعبين وإبقاء أمل البقاء في دوري روشن للمحترفين ومحاربة اليأس والخوف من المصير المجهول لفريقها بين حسابات معقدة هبوطا أو بقاء.. رصدت إدارة نادي الوحدة 20 ألف ريال من أجل كسب مواجهة يوم السبت القادم أمام التعاون والقتال على خيار البقاء والتمسك به طالما كان خيارا ممكنا ومطروحا على أرض الواقع حتى آخر مواجهة فيها نسبة لتحقيقه.وميدانيا استبعد المدير الفني دانيال كارينيو الدولي جواد الياميق من التشكيلة التي سوف يواجه بها التعاون بناء على تقرير طبي يؤكد إلزام اللاعب لراحة لمدة أسبوع بعد خضوعه لعملية جراحية في الفم وخلع أحد ضروس اللاعب إثر تعرضه لإصابة في مواجهة ضمك، إذ يحتاج الياميق في هذه الفترة لبرنامج غذائي معين وراحة تامة.أوعز كارينيو لمساعديه بتجهيز البديل عبدالله الحافظ بمشاركته بجوار علي مكي، وطالب كارينيو من اللاعبين بعدم الاندفاع نحو الهجوم في بداية المباراة وترك مساحات في المنطقة الخلفية قد يستغلها الخصم وينتزع هدفا مبكرا، مشددا على ضرورة عمل توازن ما بين الدفاع والهجوم وحفظ الأدوار المهنية لكل لاعب حتى يتفادى الفريق وقوع أخطاء قد تكلفه خسارة نقاط المباراة.