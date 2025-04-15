أبدى فيكتور مونتاياني، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف)، اعتراضه على مقترح رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، لينضم بذلك إلى اتحادات قارية أخرى أعلنت رفضها لمبادرة اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول).وكان أليخاندرو دومينجيز، رئيس الكونميبول، قد تقدم الأسبوع الماضي بمقترح رسمي لتنظيم نسخة 2030 بمشاركة 64 منتخباً بدلاً من 48 فريقاً، وهو العدد المعتمد لبطولة 2026، التي ستُقام في الغالب في كل من إسبانيا والبرتغال والمغرب، مع استضافة مباريات الافتتاح في أوروغواي – مهد النسخة الأولى من البطولة عام 1930 – إلى جانب الأرجنتين وباراغواي.وفي تصريح لشبكة «إي إس بي إن»، قال مونتاياني: «أرى أن قرار توسيع كأس العالم للرجال إلى 64 منتخباً ليس صحيحاً، لا بالنسبة للبطولة نفسها، ولا لمنظومة كرة القدم الأوسع التي تشمل المنتخبات الوطنية، والمسابقات القارية، والدوريات المحلية، واللاعبين».ورغم أن الكونكاكاف لم يصدر تعليقاً رسمياً رداً على طلب وكالة «رويترز»، فإن موقف مونتاياني يُعزز الجبهة الرافضة للتوسعة الجديدة، خصوصاً في ظل أن نسخة 2026 لم تُقم بعد، وهي الأولى التي ستُجرى بمشاركة 48 منتخباً مقارنة بـ32 فقط في مونديال 2022.وتستضيف كل من كندا، المكسيك، والولايات المتحدة النسخة المقبلة من البطولة.وأضاف مونتاياني: «البطولة بنظام الـ48 منتخباً لم تُنظم بعد، ومن وجهة نظري، لا أرى أن طرح فكرة الـ64 منتخباً في هذا التوقيت أمر منطقي».ويتماهى موقف رئيس الكونكاكاف مع ما صرّح به رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تشيفرين، الذي عبّر أخيراً عن رفضه للفكرة، إلى جانب رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، الذي عبّر لوكالة الصحافة الفرنسية عن مخاوفه من أن تؤدي هذه الخطوة إلى حالة من الفوضى.