أعاد مدرب الفتح جوزيه جوميز التوهج الفني لفريقه وإنعاش آمال بقائه في دوري روشن للمحترفين، حيث قفز بفريقه من قاع الترتيب بالدوري إلى المركز الرابع عشر في سلم الترتيب مع ختام الجولة السابعة والعشرين من الدوري، حيث استطاع أن يساهم في ظهور «النموذجي» بأداء فني مختلف خلال النصف الثاني من الدوري.ويأتي ذلك بعد تولي المدرب جوميز زمام الأمور الفنية للفريق في يناير الماضي، حيث كان الفتح يحتل المركز الأخير برصيد تسع نقاط فقط قبل قدومه، حيث ساهمت الصفقات الشتوية دوراً في عودة «النموذجي»، حيث أبرم النادي مجموعة من التعاقدات، كاستقطاب الحارس نواف العقيدي من النصر، والمدافع البرتغالي جورج هرنانديز، ولاعب الوسط زايدو يوسف من جزر القمر، إضافة إلى البرازيلي ماتياس ماتشادو، والأرجنتيني فارجاس، وحسين قاسم من الطائي.وحقق الفتح خمسة انتصارات في آخر عشر جولات، مع تعادلين وثلاث هزائم فقط، وحصد 17 نقطة إضافية، رافعاً رصيده الإجمالي إلى 26 نقطة.