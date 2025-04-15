تشهد مباريات الجولة (28) استمرار المهاجمين في المنافسة على لقب هداف دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يتصدر حاليّاً قائد فريق النصر كريستيانو رونالدو بـ(23) هدفاً، وفي الوصافة المهاجم الشبابي عبدالرزاق حمدالله بـ(19) هدفاً، ويليه الثنائي كابتن فريق الاتحاد كريم بنزيما، ومهاجم الأهلي إيفان توني ويملك كل منها (17) هدفاً.وتتواصل المنافسة على لقب هداف الدوري بين الرباعي رونالدو، وحمدالله، وبنزيما، وتوني، إذ سيسعون لتسجيل الأهداف، ويحل الاتحاد ضيفا على الفتح بالأحساء، وسيواجه الشباب نظيره الأخدود بالرياض (الخميس) القادم، ويستضيف الأهلي الفيحاء بجدة، وسيحل النصر ضيفا على القادسية في الدمام (الجمعة) القادم.