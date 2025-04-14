شهد لقاء منتخبنا الوطني للناشئين أمام اليابان ولادة نجم جديد للكرة السعودية هو حارس المرمى عبدالرحمن العتيبي، الذي كان نجم اللقاء وساهم في العبور إلى الدور قبل النهائي إثر الفوز على اليابان بفارق ركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي ضمن ربع نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2025 في السعودية.واستطاع عبدالرحمن العتيبي التصدي لثلاث ركلات ترجيح من خمس، فيما سجل منتخبنا الوطني ثلاث ركلات ترجيح من أصل أربع، ليتأهل المنتخب السعودي للدور قبل النهائي ويقابل الفائز من مباراة طاجيكستان وكوريا التي تقام اليوم (الإثنين).وقال الحارس العتيبي لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: أودّ أن أهنئ الجماهير والشعب السعودي على التأهل إلى الدور قبل النهائي في هذه البطولة القارية المهمة، لقد كان المنتخب الياباني قويا جدا وضغط علينا في معظم أوقات المباراة. ومع ذلك، تعاملنا مع المباراة وفقا لخطة المدرب ونجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا. وأضاف: فزنا بالمباراة في نهاية المطاف بفارق ركلات الترجيح، والآن يجب علينا التركيز على المباراة القادمة، وآمل أن يواصل الجمهور دعمنا لنتمكن من الوصول إلى النهائي وحصد اللقب.