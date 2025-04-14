تصطدم أندية الاتحاد والهلال والنصر التي تنافس على لقب دوري روشن السعودي بأندية الشرقية الثلاثة القادسية، والخليج، والفتح، في الجولة الـ28 التي ستنطلق مبارياتها الخميس القادم، إذ سيحل الاتحاد «المتصدر» ضيفا على الفتح الساعة 9:00 مساء على ملعب نادي الفتح بالأحساء، فيما يستضيف الهلال نظيره الخليج الساعة 6:50 مساء على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ويحل النصر ضيفا على القادسية يوم الجمعة القادم الساعة 9:00 مساء على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.ويسعى الاتحاد لمواصلة انتصاراته بتجاوز الفتح والوصول للنقطة 68 والمحافظة على الصدارة، فيما يطمح الهلال «الوصيف» للعودة لسكة الانتصارات بتخطي الخليج وحصد النقاط الثلاث ورفع رصيده لـ61 نقطة، في حين يتطلع النصر صاحب المركز الثالث لتحقيق الفوز على القادسية والظفر بالنقاط الثلاث والوصول لـ60 نقطة.