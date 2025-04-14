يترقب أنصار العميد ظهور المدافع أحمد شراحيلي مع الفريق فيما تبقى من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، ومواجهة نهائي كأس الملك أمام القادسية، عقب اكتمال جاهزيته البدنية والفنية. وشهدت تدريبات العميد في بداية شهر فبراير الماضي انتهاء شراحيلي من برنامجه التأهيلي، وسط احتفالية اللاعبين به.وتعقد الجماهير الاتحادية آمالا كبيرة على عودة شراحيلي لمساهمته مع زملائه في تحقيق البطولات، إلى جانب تجديد عقده مع النادي رغم دخوله فترة الستة أشهر الحرة، التي يحق له خلالها التوقيع لأي نادٍ.