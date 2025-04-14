يستضيف ممثل الوطن فريق الاتحاد غد (الثلاثاء)، نظيره فريق شباب الأهلي الإماراتي في اللقاء الثاني لنهائي سوبر غرب آسيا الساعة 7:30 مساءً على صالة وزارة الرياضة.يدخل فريق الاتحاد هذا اللقاء بعد أن فرط في اللقاء الأول في دبي وخسر في الثواني الأخيرة وبفارق اسكور واحد فقط 88/ 90، ورغم أن الأفضلية كانت لممثل الوطن، إلا أن الأخطاء التحكيمية واعتماد الفريق الإماراتي على الرميات الثلاثية ساهمت في قبل النتيجة؛ فلذا فإنه يجب على الاتحاد الفوز في لقاء الليلة ليحتكم الفريقان للقاء فاصل لتحديد بطل البطولة، فيما يدخل فريق شباب الأهلي الإماراتي هذا اللقاء بعد أن حقق ستة انتصارات متتالية في البطولة ومنها جولة الذهاب ويسعى لتحقيق الفوز السابع والتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه.يذكر أنه قد ضمن الفريقان ببلوغهما نهائي «المنطقة الخليجية» التأهل إلى الـ«فاينال 8» في الدور النهائي لدوري سوبر غرب آسيا (وصل) في نسخته الثالثة، المؤهل بدوره إلى دوري أبطال آسيا لكرة السلة.المباراة الثانية في نهائي سوبر غرب آسياالاتحاد السعودي- شباب الأهلي لإماراتي7:30 مساء