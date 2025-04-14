أعترف نجم وهداف المنتخب السعودي تحت 17 عاماً اللاعب صبري دهل بأنه من أشد المعجبين بقائد المنتخب الأول سالم الدوسري، وأنه يعشق أسلوبه المميز في اللعب، لافتاً إلى أنه يبذل قصارى جهده لتحقيق حلم تمثيل المنتخب السعودي في أكبر حدث كروي عندما تستضيف «الرياض» مونديال 2034. جاء ذلك خلال حديثه لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقال: «منذ فوز السعودية رسمياً باستضافة كأس العالم 2034 يطمح العديد من زملائي اللاعبين في تمثيل المنتخب في هذا الحدث العالمي»، وهذا الحلم الذي انطلق عندما تمكن أصدقاء سالم الدوسري من هزيمة الأرجنتين، التي تُوّجت لاحقاً باللقب، بنتيجة 2-1 في كأس العالم 2022 في قطر، وقال الموقع: «من المتوقع أن يصل «دهل» لقمة تألقه في سن الخامسة والعشرين عندما يحين موعد كأس العالم 2034».ويُصرّ لاعب الجناح السريع على بذل أقصى جهد مُمكن لتحقيق حلم تمثيل منتخب بلاده في أكبر حدث كروي من المقرر أن يقام على أرض المملكة، وقال دهل: «شاهدت هذه المباراة مع عائلتي في المنزل. كانت مباراة مثالية لمنتخبنا الوطني، وكان شعوراً لا يوصف بعد تحقيق الفوز التاريخي على الأرجنتين، وطموحي هو اللعب كمحترف في أحد الدوريات الأوروبية مُستقبلاً وتمثيل المنتخب السعودي في كأس العالم 2034»، وأشار بالقول: «أصبح الدوري السعودي أكثر تنافسية وقوة مؤخراً، خاصة بعد انضمام العديد من النجوم العالميين إلى السعودية. علينا، كلاعبين شباب أن نستفيد من هذا ونتعلم منهم».ويستغل دهل الفرصة المتاحة له في كأس آسيا تحت 17 عاماً الجارية، ويتخذ من كل مباراة درساً للتطوير حتى يتمكن في النهاية من تحقيق حلمه الأسمى بالتواجد في كأس العالم، وأضاف: «بالتأكيد، المشاركة في مثل هذه البطولات المهمة أمرٌ مُثير للغاية بالنسبة لنا كلاعبين شباب، إذ تزيد من خبرتنا وقدرتنا على المنافسة على أعلى المستويات»، وختم: «لم تكن مباريات هذه البطولة سهلة حتى الآن، خاصة مباراتنا أمام منتخب أوزبكستان القوي».يذكر أن دهل يلعب في نادي الفيحاء الذي ينافس في الدوري السعودي الممتاز للشباب تحت 19 عاماً، في مركز الجناح الهجومي، ويُشبه «دهل»، ومهاراته الفنية، أسلوب لعب سالم الدوسري، إلا أن إلهامه يأتي من شخص قريب منه، حيث قال اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً: «والدي قدوتي، وقد ألهمني للعب كرة القدم، خاصةً أنه لعب في نادي حطين بمنطقة جازان».